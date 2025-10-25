PM recupera motocicleta furtada durante madrugada em Vilhena

Na madrugada deste sábado, 25, por volta das 2h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto de veículo na Rua 7607, no Residencial Florença, em Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, o proprietário da motocicleta, uma Honda Biz vermelha, relatou que havia estacionado o veículo em frente a uma residência e, ao retornar cerca de 20 minutos depois, percebeu que a moto havia sido levada.

Durante o patrulhamento, a central de operações recebeu uma denúncia anônima informando que dois indivíduos empurravam uma motocicleta com as mesmas características e que um deles usava balaclava para ocultar o rosto.

Ao notarem que estavam sendo observados, os suspeitos abandonaram o veículo em frente à uma faculdade fugiram em direção ao bairro Alvorada.

A guarnição foi até o local indicado e localizou a motocicleta, que apresentava sinais de tentativa de ligação direta, possivelmente feita com uma chave de fenda. O veículo foi recuperado e entregue na UNISP para as providências cabíveis.