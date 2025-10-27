Em Vilhena, políticos trocam de partidos de olho nas eleições em 2026; vereador pode disputar vaga na Câmara Federal

Vilhena poderá ter mudanças no cenário político local com a possível saída de algumas lideranças de seus atuais partidos.

No Partido Social Democrático (PSD), por exemplo, está quase certa a filiação do vereador Eliton Costa, que deve deixar o Republicanos.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, Eliton tem a intenção de disputar uma vaga na Câmara Federal e aguarda a liberação de sua atual sigla para formalizar a filiação ao novo partido.

Durante entrevista recente ao Extra de Rondônia, Expedito Júnior destacou que o PSD vem fortalecendo sua base para as eleições de 2026 e busca lideranças regionais com representatividade política. Segundo ele, o objetivo é ampliar a nominata de candidatos tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a Câmara dos Deputados (leia mais AQUI).

O PSD conta atualmente com sete prefeitos, sete vice-prefeitos e cerca de 60 vereadores em Rondônia. A meta do partido é eleger, no mínimo, quatro deputados estaduais no próximo pleito e consolidar sua presença entre as principais forças políticas do Estado.

A filiação de Eliton Costa deve ser oficializada nos próximos meses, dentro do prazo legal de mudança partidária. Até lá, o parlamentar segue articulando sua pré-candidatura e conversando com lideranças regionais.