Homem furta caixa de som de residência no centro de Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 31 de outubro de 2025, uma residência localizada na Avenida Leopoldo Peres, região central de Vilhena, foi alvo de furto.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a moradora percebeu um homem desconhecido subtraindo uma caixa de som da marca Mondial.

Ao gritar por socorro, o autor fugiu rapidamente do local levando o objeto e tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar colheu informações no local, orientou a vítima sobre os procedimentos legais e registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.