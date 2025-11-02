Comércio é alvo de furto no bairro Liberdade em Cerejeiras

Na manhã de sábado, 1º de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Brasil, bairro Liberdade, em Cerejeiras.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar para abrir o comércio por volta das 9h, a proprietária constatou que o vidro da frente estava quebrado e que o caixa havia sido revirado.

Do local foram subtraídos dois pacotes de balas, algumas unidades de chicletes e cerca de R$ 20,00 em moedas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, que deve apurar o caso para identificar os responsáveis pelo furto.