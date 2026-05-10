Paciente tem capacete furtado de motocicleta enquanto recebia atendimento na UPA de Vilhena

Uma mulher foi vítima de furto na Rua Juracy Correa Miller, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Vilhena.

O crime ocorreu enquanto a proprietária de uma motoneta recebia atendimento médico na unidade de saúde.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento ostensivo e preventivo pela região quando foi abordada pela vítima.

Ela relatou que, ao chegar à UPA, estacionou seu veículo na via pública e deixou um capacete esportivo da marca ASX, de cor preta com detalhes em rosa e branco, preso à lateral da motoneta pela jugular.

Ao concluir o atendimento e retornar ao local onde o veículo estava estacionado, a mulher constatou que o acessório havia sido levado por um indivíduo ainda não identificado, que fugiu tomando rumo ignorado.

PROCEDIMENTOS

Diante dos fatos, os policiais militares prestaram as orientações necessárias à vítima sobre os procedimentos legais para a tentativa de recuperação do objeto. O registro da ocorrência foi formalizado para fins de investigação e eventual identificação da autoria do furto.

Após o atendimento, a guarnição intensificou o patrulhamento nas proximidades da UPA com o objetivo de prevenir novos delitos e aumentar a segurança de pacientes e acompanhantes que utilizam o estacionamento externo da unidade.