Morador de Cabixi denuncia fraude após transferência via PIX ser realizada sem autorização

Um morador do município de Cabixi procurou o quartel da Polícia Militar para registrar uma ocorrência de fraude eletrônica após ter sua conta bancária invadida.

O crime ocorreu logo após a vítima realizar uma transação legítima, o que levanta a suspeita de uma ação de criminosos virtuais.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada por J., relatou que utilizou o aplicativo de sua instituição financeira, para realizar uma transferência via PIX no valor de R$ 30 mil destinada à sua filha.

No entanto, instantes após concluir a operação, ele foi surpreendido por uma mensagem automática do banco informando sobre uma nova movimentação financeira.

A FRAUDE

Ao verificar o extrato bancário, o comunicante constatou que havia sido efetuada uma segunda transferência, desta vez no valor de R$ 1 mil, em favor de uma mulher identificada como E. V. C. S. A vítima afirmou categoricamente que não autorizou esse envio e que desconhece completamente a beneficiária da transação.

Diante da situação, o homem suspeita que seus dados bancários tenham sido comprometidos ou que o sistema tenha sofrido uma interferência externa no momento em que ele operava o aplicativo.

ORIENTAÇÃO

A Polícia Militar registrou a ocorrência para fins de investigação pela Polícia Civil e orientou a vítima a procurar imediatamente a agência bancária para solicitar o bloqueio da conta, o rastreamento do valor e a contestação formal da operação fraudulenta.

Especialistas em segurança digital recomendam que, em casos similares, os usuários verifiquem a presença de vírus ou “aplicativos espiões” em seus aparelhos celulares, que podem capturar senhas e replicar transações financeiras.