PM monitora “boca de fumo” e prende três pessoas com drogas e munição em Vilhena

Uma operação de monitoramento realizada pela guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar resultou na desarticulação de um ponto de venda de drogas na Avenida Pernambuco, em Vilhena.

A ação culminou na prisão de três homens e na apreensão de entorpecentes, munição e objetos de procedência duvidosa.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares posicionaram-se estrategicamente próximo a uma residência após suspeitas de comercialização de ilícitos no local.

Durante a vigilância, a equipe observou o indivíduo identificado pelas iniciais K., que utilizava tornozeleira eletrônica, recebendo diversas pessoas na frente do imóvel.

O FLAGRANTE

Em dado momento, um homem identificado como M., chegou ao local, entrou na casa e saiu rapidamente, demonstrando nervosismo. Ao ser abordado, os policiais encontraram com ele um invólucro contendo uma pedra de crack. M., confessou ter acabado de comprar a droga na residência e afirmou que havia mais entorpecentes no interior do imóvel.

Ao realizarem a busca domiciliar, os policiais localizaram outras três pedras da mesma substância. Além das drogas, a guarnição encontrou uma munição calibre .22 escondida no armário da cozinha e quatro aparelhos smartphones, sendo que um deles já havia sido formatado, prática comum para ocultar a origem de aparelhos furtados ou roubados.

FACA DE FURTO RECENTE

Durante a varredura, os militares encontraram uma faca com cabo de madeira. Ao checarem os registros policiais, a equipe associou o objeto a um furto ocorrido no último dia 7 de maio, no bairro Alfaville, onde diversas facas haviam sido subtraídas de uma residência. O objeto foi recolhido para identificação e restituição ao proprietário.

PRISÕES

Diante das evidências, foi dada voz de prisão a K., M., e a um terceiro envolvido identificado como J. Todos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o material apreendido.

Segundo a polícia, a conduta dos envolvidos representa uma grave ameaça à saúde pública e à ordem social devido à disseminação de drogas e à posse irregular de munição.