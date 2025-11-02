Ezequiel Neiva explica motivos para disputar vaga de deputado federal e comenta pré-candidatura do filho à Assembleia Legislativa de RO

O deputado Ezequiel Neiva, em seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia, esteve na redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 31, e explicou os motivos que o levaram a colocar seu nome como pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026.

Ele destacou que o desempenho eleitoral nas últimas eleições e a atuação em diversos municípios do Estado fortaleceram sua decisão.

Neiva lembrou que, no último pleito, obteve 21 mil votos no Cone Sul, superando o segundo colocado, na Câmara Federal, por 7 mil votos.

Segundo ele, esse resultado reflete o trabalho realizado em 35 municípios, o que lhe garante base eleitoral suficiente para buscar uma cadeira na Câmara Federal. O deputado destacou ainda que o Cone Sul está há mais de 12 anos sem representante federal, fator que também pesou em sua escolha.

Com a possível candidatura a deputado federal, Ezequiel confirmou que seu filho, Wiveslando Neiva, deve disputar uma vaga de deputado estadual. Ele ressaltou que a cadeira na Assembleia já foi conquistada “a duras penas” e que o filho surge como sucessor natural.

De acordo com o parlamentar, o filho foi testado na eleição passada, alcançando 11 mil votos em uma candidatura definida “de última hora”. Neiva afirma que, hoje, 100% dos apoiadores de sua campanha estadual migraram para o projeto político do filho.

Ezequiel Neiva também enfatizou que o filho está “preparadíssimo” para o cargo, destacando sua formação jurídica e pós-graduações em Direito Constitucional e Administrativo. Para ele, Wiveslando é “um político nato” e está apto a representar tanto o Cone Sul quanto outras regiões de Rondônia.

Sobre a filiação partidária para 2026, o deputado informou que tanto ele quanto o filho estão atualmente no União Brasil, mas analisam convites de outras siglas, como PP, PL e PSD. E que a decisão levará em conta as nominatas e as condições que ofereçam melhor cenário para ambos os projetos eleitorais.