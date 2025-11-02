Homem armado com garrucha e faca é preso em bar de Chupinguaia

Na noite deste sábado, 2, a Polícia Militar realizou uma fiscalização de rotina em um bar na Rua Dom Pedro I, no centro de Chupinguaia. A ação resultou na apreensão de uma arma de fogo e uma faca.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, durante a revista no interior do estabelecimento, os militares localizaram uma bolsa sobre o balcão que continha uma garrucha calibre .22 com uma munição intacta.

O proprietário do bar informou à guarnição que o objeto pertencia a um dos frequentadores, identificado pelas iniciais A. Ao realizar a revista pessoal em A., os policiais também encontraram uma faca.

Questionado, o homem confirmou ser o dono da arma, alegando que a mantinha para sua proteção pessoal, pois estaria recebendo ameaças.

Diante dos fatos, a arma de fogo e a faca foram apreendidas. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.