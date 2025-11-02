Jovem é socorrida após caso de autolesão em Chupinguaia

Na manhã de sábado, 1º de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de autolesão no distrito Novo Plano, em Chupinguaia.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais foram recebidos pela mãe da vítima, que relatou que a filha havia se cortado e estava ensanguentada dentro de casa.

A equipe policial verificou que a jovem apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Segundo a mãe, a filha faz tratamento médico com uso de medicamentos para ansiedade, porém estaria há cerca de dois meses sem fazer uso regular da medicação.

Diante da situação, mãe e filha foram conduzidas ao posto de saúde do distrito, onde a jovem recebeu atendimento da equipe de enfermagem.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para as providências cabíveis.