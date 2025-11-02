Pai aciona polícia após ex-companheira se recusar a entregar filha em Vilhena

Na tarde deste domingo, 2 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo disputa pela guarda de uma criança, no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o pai da menina, de três anos de idade, acionou a Polícia Militar após a ex-companheira se recusar a permitir o acesso da filha, trancando o portão da residência.

O homem apresentou aos policiais uma decisão judicial emitida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena, que concede a guarda da criança a ele, considerando sua capacidade de oferecer um ambiente seguro e estável para a menor.

Segundo relatou, ele havia deixado a filha com a mãe pela manhã para uma visita, mas ao tentar buscá-la de volta, a mulher se negou a entregá-la. Temendo pela integridade da menina, o pai solicitou apoio policial.

Ainda conforme a ocorrência, ao perceber a chegada da equipe policial, a mulher decidiu cooperar e liberou a criança, acompanhando os policiais até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis.