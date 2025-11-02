Traficante foragido de Cuiabá é recapturado em Vilhena com pacote de maconha

Na noite deste domingo, 2 de novembro de 2025, durante patrulhamento de rotina realizado pela guarnição da Rádio Patrulha no bairro Marcos Freire, em Vilhena, um homem foi preso após ser flagrado com substância análoga à maconha e portar uma tornozeleira eletrônica desligada.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os policiais avistaram o indivíduo trafegando pela Rua José Gomes Filho em uma bicicleta elétrica, trajando duas camisas e calça jeans.

O suspeito apresentava um volume visível na perna direita e deslocava-se em velocidade superior à habitual para o tipo de veículo.

Ao notar a aproximação da viatura, realizou uma conversão brusca e passou a olhar para trás repetidamente, demonstrando nervosismo.

Diante da atitude suspeita, os militares acionaram sinais sonoros e luminosos e determinaram a parada do condutor, que foi abordado na Rua 732.

Durante busca pessoal, foi encontrada em seus bolsos uma sacola plástica contendo substância semelhante à maconha. Questionado, o homem — identificado apenas pelas iniciais V.C. — admitiu que se tratava de maconha, pela qual teria pago R$ 500,00.

Na sequência, os policiais encontraram ainda a quantia de R$ 650,00 em espécie. Ao ser questionado sobre a origem da droga e o local da compra, o suspeito optou por permanecer em silêncio.

Durante a revista, os militares constataram que o homem fazia uso de tornozeleira eletrônica, que estava desligada. Ele relatou que o equipamento havia sido instalado no município de Cuiabá (MT), em razão de um processo anterior por tráfico de drogas, ocasião em que teria sido flagrado pela Polícia Rodoviária Federal transportando aproximadamente 13 quilos de entorpecente.

Diante dos fatos, V.C. recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para as providências cabíveis.