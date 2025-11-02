VÍDEO: motociclista foge da PM e acaba preso com drogas e simulacros de arma em Vilhena

Na tarde deste domingo, 2 de novembro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático de rotina pela Rua Kelly Regina, no cruzamento com a Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, quando avistou um motociclista realizando manobras perigosas.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, o condutor, identificado apenas como R. O. M., pilotava uma motocicleta Honda CG 160 de cor preta em alta velocidade e empinando o veículo em via pública. Ao perceber a presença da polícia, ele desobedeceu às ordens de parada, mesmo com o uso de sinais sonoros e luminosos da viatura, e iniciou fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição, o suspeito transitou em sentido contrário na Avenida Paraná e avançou várias preferenciais, colocando em risco pedestres e motoristas.

Após percorrer diversas ruas do bairro Alto Alegre, ele acabou perdendo o controle e caiu na Travessa 838, sendo abordado em seguida.

De acordo com a PM, R. O. M., não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e admitiu que estava indo entregar uma porção de maconha a um comprador desconhecido que havia pago via Pix. Ele ainda revelou que guardava mais drogas em sua residência, localizada na Avenida 15 de Novembro, no bairro São José.

No endereço indicado, os policiais foram recebidos por M. E. R. S., esposa do suspeito, que autorizou a entrada da equipe. Durante as buscas, foram encontrados 26 invólucros plásticos contendo cerca de 125 gramas de maconha, uma balança de precisão, duas réplicas de arma de fogo e diversas embalagens utilizadas para acondicionar entorpecentes.

Diante dos fatos, R. O. M., recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.

O suspeito apresentava escoriações leves em razão da queda sofrida durante a fuga. O veículo foi removido ao pátio da Ciretran local.

>>>Vídeo: