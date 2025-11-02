VÍDEO: motorista perde controle e bate em árvore em Vilhena; mulher sofreu corte na cabeça

Na manhã deste domingo, 2 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Bodanese, em Vilhena.
Segundo apurou o Extra de Rondônia, o condutor seguia pela via sentido Porto Velho quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro central e colidiu contra um pé de manga.
Com o impacto, uma mulher que estava no banco do passageiro bateu a cabeça e sofreu um corte profundo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros no local, encaminhando a vítima ao Hospital Regional de Vilhena para atendimento médico.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que deverá apurar as causas do acidente.
>>>Vídeo: