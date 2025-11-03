Aroerense e Realeza se destacam na final da 5ª Copa Society Embratel em Vilhena

No último sábado, 1º de novembro de 2025, foram realizadas as finais da 5ª Copa Society Embratel, no Clube Embratel, em Vilhena, reunindo times das categorias sub-15, feminino, 4.0 e livre.

O evento contou com excelente público e movimentou o futebol amador da cidade.

Na categoria sub-15, a Aroeirense conquistou o título ao vencer o América por 1 a 0. O goleiro menos vazado foi Elder, enquanto Marlon, da Aroeirense, ficou com a artilharia.

No feminino, a Realeza F.F. venceu a Reação F.F. nos pênaltis após empate de 2 a 2 no tempo normal. Adriana Krauzer Lana foi eleita a goleira menos vazada e Jairlene, da Reação, a artilheira da categoria.

Na disputa 4.0, o Metal Ferro goleou a Rota Fênix por 5 a 0, com Eriveltos como artilheiro e Gilfrasio Ramos como goleiro menos vazado.

Na categoria livre, o título ficou com o Corrêa, que derrotou o Bem Amigos por 3 a 2. O terceiro lugar foi do C.A.V., que venceu o Largados nos pênaltis por 2 a 1. O goleiro menos vazado foi Wictor Luciano e Mhakley Leandro, do Corrêa, foi o artilheiro.

O organizador do evento, Natal Pimenta Jacob (Natalzinho), destacou o sucesso da competição, agradecendo aos parceiros, patrocinadores e ao Extra de Rondônia pela divulgação. Segundo ele, a 5ª Copa Embratel reforçou o incentivo ao esporte amador e a integração entre atletas e público.

>>>Vídeo: