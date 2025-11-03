Colisão entre Biz e Hilux deixa mulher ferida em Vilhena

Por volta do meio-dia desta segunda-feira, 3 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito no cruzamento entre as ruas RF 04 e RF 13, no bairro Florença, em Vilhena.

No local, os policiais constataram que uma motoneta Honda Biz 125, conduzida por R. F. D. T., colidiu transversalmente com uma caminhonete Toyota Hilux, dirigida por M. J. C. S.,

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o ponto de intersecção das vias não possui sinalização de trânsito indicando a preferência, o que pode ter contribuído para o sinistro.

Com o impacto, a condutora da Biz caiu ao solo e relatou fortes dores nas costas, no ombro direito e em outras partes do corpo. Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Após os procedimentos de praxe, a motoneta foi liberada ao esposo da vítima, enquanto a caminhonete permaneceu sob a responsabilidade do condutor.