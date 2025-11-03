Com vagas em Vilhena, governo abre processo seletivo para cargos de direção escolar e chefia pedagógica em RO

O governo de Rondônia publicou na sexta-feira (31), o Edital nº 7/2025, que abre inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Interno da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), voltado à designação de diretores escolares e chefes de seção pedagógica das escolas da rede estadual de ensino.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de 3 a 12 de novembro, por meio de formulário eletrônico específico disponibilizado pelas Superintendências Regionais de Educação (Supers).

O processo é destinado a servidores públicos, profissionais do magistério, pertencentes ao Quadro Permanente do Pessoal Civil do Estado de Rondônia ou do Quadro do governo federal à disposição do estado, lotados na Seduc, com contrato de 40 horas semanais.

A seleção será composta por duas etapas: análise de títulos e entrevista on-line, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Durante a inscrição, o candidato deverá anexar, em formato PDF, os documentos comprobatórios exigidos, como diplomas, certificados e histórico profissional.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o processo seletivo fortalece a gestão nas escolas estaduais. “Trabalhamos para garantir que cada escola de Rondônia tenha uma liderança preparada, capaz de inspirar professores e alunos e de promover um ensino cada vez melhor. A valorização dos profissionais da rede é um passo fundamental para o avanço da educação no estado”, salientou.

Segundo a secretária de Estado da Educação, Albaniza Batista de Oliveira, o processo visa garantir a continuidade da gestão democrática e fortalecer o trabalho pedagógico nas escolas estaduais. “Buscamos valorizar os profissionais que já atuam na rede e que conhecem de perto os desafios e potencialidades de nossas escolas”, destacou.

VAGAS

O processo contempla vagas em diversas cidades do estado, incluindo Porto Velho, Ariquemes, Vilhena, Jaru, Pimenta Bueno, Machadinho d’Oeste, Espigão d’Oeste, São Francisco do Guaporé e Guajará-Mirim. Ao todo, o edital oferece 26 vagas, sendo 12 para diretor escolar e 14 para chefe de seção pedagógica, distribuídas em 24 escolas.

Entre as escolas com oportunidades estão: EEEFM Ulisses Guimarães; EEEF Duque de Caxias; CEEJA Paulo Freire; e EEEFM Estudo e Trabalho.

Os candidatos aprovados poderão ser nomeados conforme a necessidade de cada unidade escolar. Os três primeiros colocados em cada vaga formarão uma lista tríplice, da qual será escolhido o gestor por ato da titular da Seduc.

Avaliação

A análise de títulos valerá até 100 pontos, considerando formação acadêmica e experiência na função. Já a entrevista, também com pontuação máxima de 100, avaliará critérios como liderança, comunicação, ética e visão sistêmica. Para aprovação, o candidato deve alcançar média mínima de 70 pontos na soma das duas etapas.