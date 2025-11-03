Deputados do Cone Sul devem migrar para o PL e partido se organiza para disputar vagas federais nas eleições de 2026 em RO

O cenário político de Rondônia deve passar por mudanças com a possível migração do deputado federal Lúcio Mosquini, que deixou o MDB e deve oficializar sua filiação ao Partido Liberal (PL) nos próximos dias.

A movimentação ocorre em meio às articulações para a formação das nominatas que disputarão vagas na Câmara Federal em 2026.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, além Mosquini, dois deputados estaduais do Cone Sul – Luizinho Goebel (Podemos) e Ezequiel Neiva (União Brasil) – também são cotados para se filiar ao PL.

Luizinho deve manter sua pré-candidatura à reeleição para a Assembleia Legislativa, enquanto Ezequiel Neiva pretende disputar uma vaga de deputado federal. O filho de Ezequiel, Wiveslando Neiva, segundo suplente de deputado federal pelo União Brasil, também deve acompanhar o grupo e ingressar no partido.

Com essas movimentações, o PL passa a organizar sua lista de pré-candidatos a deputado federal em Rondônia. Os nomes cotados até o momento são: Coronel Chrisóstomo (deputado federal), Sofia Andrade (vereadora de Porto Velho), Lúcio Mosquini (deputado federal), Ezequiel Neiva (deputado estadual), Márcio Souza (delegado da Polícia Federal), Pastor Sebastião Valadares, Sandra Melo (Vilhena) e Marley Muniz (vice-prefeita de Ji-Paraná).

A expectativa é que o PL se fortaleça como uma das principais siglas na disputa federal, ampliando seu quadro de nomes competitivos e buscando maior representatividade no Estado. A formalização das filiações deve ocorrer ao longo dos próximos meses, conforme avança o calendário eleitoral.