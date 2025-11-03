É SÁBADO: “Acender das Luzes” marca início oficial da celebração natalina em Vilhena

A magia do Natal vai tomar conta de Vilhena neste sábado, 8 de novembro, às 20h, na Praça Nossa Senhora Aparecida, com a realização da tradicional cerimônia do Acender das Luzes de Natal.

O evento marca o início oficial das celebrações natalinas no município e promete encantar moradores e visitantes com uma das maiores decorações já vistas na cidade.

Com investimento de aproximadamente R$ 700 mil, a ornamentação natalina deste ano contempla a decoração completa da Praça Nossa Senhora Aparecida, incluindo as quatro laterais, além da Avenida Major Amarante, no trecho que vai até a Praça Padre Ângelo Spadari. Ao todo, 72 árvores serão decoradas, criando um verdadeiro espetáculo de cores e luzes.

A montagem da estrutura começou na quinta-feira, 31. Três carretas de materiais são utilizadas para compor a decoração natalina que será instalada em diferentes pontos da cidade. O Acender das Luzes de Natal, realizado pela Prefeitura de Vilhena e pela Fundação Cultural (FCV), marca oficialmente o início da programação do período natalino no município.

Segundo a presidente da Fundação, Evilyn Medrado, o objetivo é promover um espaço de convivência para as famílias. “Queremos que a população vivencie esse momento de encontro e tradição, aproveitando a programação preparada para toda a comunidade”.

Para tornar a noite ainda mais especial, a programação contará com a Feira Agroartes, que reunirá artesãos e produtores locais. Além disso, está prevista a realização de Show Natalino e a esperada Casa do Papai Noel.