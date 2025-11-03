Facebook Instagram
segunda-feira, 03 de novembro de 2025.

Homem é conduzido à delegacia por ameaças em Vilhena

Vítima relatou envio de áudios intimidatórios após demissão de funcionário
A guarnição conduziu o autor à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para adoção das medidas legais cabíveis

Na tarde desta segunda-feira, 3 de novembro de 2025, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de ameaça na Rua Viviane Ferreira de Moraes, bairro BNH, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a vítima relatou que seu ex-funcionário vinha enviando áudios intimidatórios por aplicativo de mensagens, ameaçando causar prejuízos à empresa.

No local, o autor encontrava-se exaltado, proferindo palavras de intimidação, e confirmou o envio das mensagens ameaçadoras. Durante o atendimento, testemunhas presentes relataram o comportamento agressivo do suspeito.

Diante da situação, a guarnição conduziu o autor à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para adoção das medidas legais cabíveis.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.