PM é acionada para registrar descumprimento de medida protetiva em Chupinguaia

Na tarde desta segunda-feira, 3 de novembro de 2025, a Polícia Militar de Chupinguaia atendeu uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha.

A vítima relatou que o autor, embora proibido judicialmente de se aproximar, esteve presente em diversos locais frequentados por ela, gerando temor e sensação de insegurança.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a vítima relatou que episódios recentes ocorreram na Unidade Básica de Saúde, onde ela trabalha, e em eventos sociais da Prefeitura Municipal e da APAE, em que o autor manteve-se próximo da vítima e realizou gestos provocativos. A vítima registrou fotos e vídeos como prova do descumprimento.

Em um dos eventos, a vítima ainda teria sido ameaçada verbalmente pela companheira do autor, que apresentou comportamento agressivo. A situação também envolveu conflitos administrativos na Secretaria Municipal de Saúde, onde a vítima relatou ter sido impedida de participar de atividades profissionais, favorecendo a permanência do autor que também é servidor publico próximo dela.

Diante dos fatos, a Polícia Militar realizou o atendimento e registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, ressaltando a gravidade da situação e a necessidade de medidas para garantir a proteção da vítima.