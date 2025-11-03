Senador Confúcio Moura visita UNIR e acompanha avanços realizados com recursos de suas emendas

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) visitou nesta quinta-feira (31) a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) para acompanhar de perto os projetos e obras realizados com recursos de suas emendas parlamentares, que já somam mais de R$ 42 milhões.

A visita ocorreu durante um evento com os acadêmicos de medicina, que discutiam o futuro Hospital Universitário de Rondônia (HU-UNIR) — iniciativa que conta com o apoio direto do parlamentar, responsável pela articulação política e destinação de recursos em Brasília.

Durante o encontro, o senador destacou que o Hospital Universitário será a “coroação de um sucesso evolutivo” do curso de medicina da UNIR, consolidando um ciclo de avanços estruturais e acadêmicos na formação médica em Rondônia.

“O Hospital Universitário é o ponto alto dessa trajetória. Ele vai oferecer as condições ideais para a prática clínica, cirúrgica e científica, fortalecendo o curso de medicina e garantindo atendimento de qualidade à população”, afirmou Confúcio Moura.

O senador também aproveitou o momento para conversar com os estudantes sobre o cenário atual da medicina no Brasil, destacando a necessidade de planejamento e especialização para enfrentar o aumento da concorrência no mercado.

“Há 50 anos, quando me formei, existiam apenas faculdades públicas de medicina e o número de vagas era limitado. Hoje, há uma multiplicação de faculdades particulares e muitos médicos formados no exterior. Isso gera uma concorrência muito maior. Por isso, é fundamental que cada um de vocês pense estrategicamente na sua especialização”, aconselhou.

Apesar dos desafios, Confúcio reafirmou seu entusiasmo pela profissão:

“A medicina continua sendo uma profissão fantástica, pela sua essência humanitária. Se eu tivesse que escolher novamente, escolheria a medicina.”

Durante a programação, a reitora Marília Pimentel apresentou os principais avanços obtidos com o apoio das emendas parlamentares, incluindo melhorias em infraestrutura, digitalização de documentos, assistência estudantil e qualidade de vida dos servidores. O senador também participou de uma visita guiada às obras em andamento, como a Usina de Energia Solar do Campus José Ribeiro Filho, o Núcleo Digital e os editais de fomento à pesquisa e extensão, que ampliam o impacto social da universidade.

O acadêmico José Mesquita, estudante do quarto período de Medicina da UNIR, ressaltou a importância do Hospital Universitário para a formação médica no estado.

“O hospital universitário será um avanço significativo para o único curso de Medicina em universidade pública de Rondônia. Vai somar muito ao nosso aprendizado e representa um reforço essencial à formação médica no estado. Agradeço ao senador Confúcio Moura pelo esforço e cuidado com o nosso curso, e à senadora, à reitora Marília e ao prefeito Léo Moraes por estarem juntos nesse projeto”, afirmou o estudante.

Ao final da visita, o senador recebeu um certificado de agradecimento da reitora, em reconhecimento ao apoio e compromisso com o fortalecimento da UNIR e da educação pública em Rondônia.

“É gratificante ver os resultados concretos desses investimentos, que transformam a universidade e melhoram a vida de estudantes, professores e servidores”, concluiu o senador.