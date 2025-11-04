Americana Modas antecipa Black Friday nesta sexta e sábado com descontos de até 50% em Vilhena

A Americana Modas, localizada na Avenida Major Amarante, em Vilhena, vai antecipar sua tradicional Black Friday com uma grande ação promocional nesta sexta, 7 e sábado 8.

Durante os dois dias, os clientes poderão aproveitar descontos reais de 30% a 50% em diversas seções da loja, incluindo uma seleção especial de cama e banho com produtos da marca Trussardi, conhecida pela elegância e alta qualidade.

Além disso, haverá uma área exclusiva de calçados com modelos de várias marcas, oferecendo opções para todos os estilos e idades.

As compras poderão ser parceladas em até 10 vezes, e o atendimento ocorrerá das 8h às 18h, garantindo tempo para todos aproveitarem as ofertas.

A Americana Modas convida toda a população de Vilhena e região a participar da promoção e garantir produtos de qualidade com preços imperdíveis.