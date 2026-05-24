Homem invade casa da ex-mulher, quebra objetos e é preso com facão após ameaçar decapitá-la em Vilhena

Um homem identificado pelas iniciais A. M. L., foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada deste domingo, 24 de maio, acusado de invadir a residência de sua ex-mulher, destruir eletrodomésticos, furtar duas bicicletas e ameaçá-la de morte com um facão.

O crime aconteceu por volta das 03h, na Rua 116-11, no bairro União, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava rondas de rotina quando foi acionada para atender a ocorrência.

Pouco antes, a vítima, havia fugido desesperada de sua própria casa e ido a pé até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) em busca de socorro, temendo ser assassinada.

FÚRIA, DESTRUIÇÃO E AMEAÇA DE DECAPITAÇÃO

Aos policiais, a mulher relatou que o ex-marido chegou ao imóvel por volta da meia-noite e adentrou o local sem qualquer autorização. Completamente enfurecido e descontrolado, o homem iniciou uma série de quebras no patrimônio da vítima, danificando a geladeira e diversos outros objetos domésticos que encontrava pela frente.

Durante o ataque de fúria, A. M. L., passou a proferir ameaças de morte contra a ex-companheira, afirmando que iria “cortar seu pescoço e arrancar sua cabeça”. Diante do real e fundado receio de que ele cumprisse a promessa, a mulher correu para a rua para se salvar.

Quando os militares chegaram ao endereço da denúncia, o agressor já havia saído. No imóvel, os policiais encontraram apenas a filha do casal que confirmou o quebra-quebra e informou que o pai havia fugido levando duas bicicletas da família.

PRISÃO EM FLAGRANTE COM FACÃO

De posse das características do suspeito, os policiais iniciaram diligências táticas pelas imediações do bairro e localizaram o homem a poucas quadras dali. Ele ainda estava em posse das duas bicicletas furtadas: uma Cairu Gênova de cor azul, pertencente à ex-mulher, e uma Colli aro 29 de cor verde musgo, de propriedade do filho do casal.

Durante a busca pessoal, os militares constataram que o acusado portava um facão com cabo preto na cintura, objeto que reforçou o potencial letal das ameaças feitas anteriormente.

MEDIDA PROTETIVA RASGADA

A vítima revelou ainda que possui uma medida protetiva de urgência expedida pela Justiça contra o ex-marido. No entanto, ela explicou que não estava com o documento em mãos porque, em um encontro anterior, o próprio agressor havia rasgado a ordem judicial, demonstrando total desprezo pelas determinações da lei.

Diante da gravidade dos fatos, que envolveram invasão de domicílio, dano, descumprimento de medida protetiva, furto e ameaça, o homem recebeu voz de prisão.

Devido à periculosidade do suspeito e para garantir a segurança da equipe, ele foi algemado e conduzido à UNISP, onde foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.