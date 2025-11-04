BR-364: obra do viaduto que liga Vilhena a municípios do Cone Sul está paralisada há mais de um ano; veja vídeo

A obra do complexo viário que interliga as rodovias BR-364 e BR-435, no chamado “Trevo de Colorado”, que liga Vilhena aos demais municípios do Cone Sul, está paralisada há mais de um ano.

O projeto prevê a construção de um viaduto e pistas de acesso localizadas há quase 10 quilômetros da área urbana de Vilhena.

De acordo com o relatório de 15 de julho de 2025 obtido pelo Extra de Rondônia, o valor total do investimento foi confirmado como R$ 27 milhões.

A paralisação ocorre, principalmente, devido a um impasse envolvendo a retirada de torres de transmissão de energia necessárias para conclusão da obra, cujo custo para movimentação das estruturas foi estimado em quase R$ 3 milhões.

Em outubro de 2025, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que já haviam sido investidos cerca de R$ 7 milhões até então — de um total revisado em torno de R$ 25 milhões.

A paralisação gera reclamações de autoridades e da população da região, que apontam risco à segurança viária e atrasos na melhoria do acesso ao município de Colorado do Oeste. Há expectativa de que uma comissão do Senado Federal acompanhe o andamento do empreendimento.

A obra segue sem data confirmada de retomada. A conclusão é aguardada pelas comunidades que utilizam o corredor entre as rodovias 364 e 435 para acesso, transporte e desenvolvimento regional.