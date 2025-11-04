COLORADO: comandante do CB revela redução de queimadas e destaca políticas de conscientização do governo em RO; vídeo

“Rondônia registrou uma expressiva redução nos focos de calor em 2025, consolidando-se como protagonista nacional no combate às queimadas”.

A informação é do comandante do Corpo de Bombeiros (CB) no município de Colorado do Oeste, Tenente Marcos Antunes.

Ao Extra de Rondônia, Antunes disse que, em base de dados atualizados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o estado de Rondônia alcançou o 1º lugar no ranking nacional, apresentando a maior redução percentual entre todos os estados-membros brasileiros.

Antunes ressalta que Colorado do Oeste segue a mesma tendência positiva. Para ele, essa redução é resultado direto das políticas de conscientização do Governo do Estado de Rondônia desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO). “Logo no início de cada ano, nossas equipes realizam palestras educativas em associações colégios entre outros e fazem visitas periódicas tanto na zona urbana quanto na rural, levando informações sobre os malefícios das queimadas criminosas e os prejuízos que elas causam à agricultura, ao meio ambiente e à saúde da população”, destacou o tenente.

O comandante também ressaltou que todos os registros e documentos relacionados às queimadas em Colorado do Oeste são encaminhados ao Ministério Público e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura (SEMATUR), para possíveis sanções penais e administrativas aos responsáveis.

Além do trabalho educativo e fiscalizador, o ano de 2025 contou com uma taxa de chuvas mais generosa, o que também contribuiu para a significativa redução dos incêndios ambientais.

Por fim, o Tenente Marcos Antunes reforçou o alerta à comunidade. “Em caso de queimadas, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros, pelo número 193. Estamos sempre à disposição da população, buscando oferecer um trabalho de excelência. Lembre-se: um grande incêndio começa com uma única fagulha”.