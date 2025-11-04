Confúcio Moura apresenta projetos que vão transformar a infraestrutura e futuro de RO

O encontro, realizado na segunda-feira (3), foi conduzido pelo presidente da Câmara, vereador Felipe Rosique, e reuniu parlamentares municipais em um diálogo aberto sobre o presente e o futuro do Estado. Confúcio respondeu a questionamentos, ouviu as demandas locais e detalhou obras estratégicas em andamento, como o Complexo Viário de Ariquemes e a nova estrada para Guajará-Mirim, consideradas essenciais para fortalecer a economia e a logística da região. Participaram da reunião com o senador Confúcio Moura os vereadores Felipe Rosique (presidente), Thiago Viola, Renato Padeiro, Lano Matias, Jeferson Cardoso, Rosa da Saúde e Aguida Mayara

“Essas reuniões são muito valiosas. É aqui, com os vereadores, que conhecemos as reais necessidades da população. E é com esse diálogo que conseguimos direcionar esforços para obras que realmente transformam vidas”, afirmou o senador.

Novo caminho ligará Rondônia ao Pacífico

Um dos pontos centrais da conversa foi o projeto de ligação rodoviária asfaltada entre Ariquemes e Guajará-Mirim, considerado um marco para o futuro logístico do Estado. A proposta está sendo articulada junto ao Ministério dos Transportes, com apoio do ministro Renan Filho, do Governo Federal e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A nova rota ligará Ariquemes a Guajará-Mirim passando por Montenegro, Buritis e Nova Mamoré, representando uma economia de cerca de 300 quilômetros em relação ao trajeto atual via Porto Velho. O estudo de viabilidade já foi concluído e o projeto de engenharia encontra-se em fase de licitação, com prazo estimado de um ano.

Além da rodovia, a ponte binacional em Guajará-Mirim — que conectará o Brasil à Bolívia — já está em fase inicial de construção, com previsão de conclusão em três anos. A obra consolidará o corredor logístico de integração continental, abrindo caminho para novos mercados e oportunidades.

“Essa obra vai transformar Rondônia em um eixo de integração continental. Vai gerar empregos, reduzir custos para o setor produtivo e fortalecer o agronegócio e a indústria. É um projeto que ultrapassa governos, porque representa o futuro do Estado e do Brasil”, destacou Confúcio Moura.

Complexo Viário de Ariquemes avança com apoio do senador

Outro tema abordado foi o Complexo Viário de Ariquemes, uma antiga reivindicação da população. A obra promete melhorar o tráfego urbano, reduzir acidentes e facilitar o escoamento da produção local.

O projeto prevê a construção de dois viadutos, alças de acesso, rotatórias e a duplicação de trechos estratégicos da BR-364 que cortam o perímetro urbano. Também estão incluídos sistemas modernos de iluminação, pista de ciclismo e áreas de paisagismo, tornando o espaço mais seguro e agradável para motoristas, ciclistas e pedestres.

Parceria e reconhecimento

O presidente da Câmara, vereador Felipe Rosique, agradeceu a presença do senador e destacou a importância dessa aproximação entre os poderes.

“É fundamental termos o senador Confúcio Moura aqui, ouvindo nossas demandas e apresentando soluções concretas para o futuro de Ariquemes e de Rondônia. Essa parceria fortalece nossa atuação e traz resultados reais para a população”, afirmou.

Ao encerrar a reunião, Confúcio elogiou o preparo dos vereadores e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento regional.

“Saio daqui com a certeza de que Ariquemes tem líderes locais comprometidos com o futuro e com o bem-estar da população”, concluiu.

