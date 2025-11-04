CTG Sinuelo do Norte convoca associados para eleição de nova diretoria em Vilhena

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte, de Vilhena, divulgou edital convocando todos os associados para participarem da Assembleia Geral, que será realizada no dia 29 de novembro de 2025, na sede da entidade, localizada na Avenida José do Patrocínio, nº 4.674, no centro da cidade.

Conforme edital repassado ao Extra de Rondônia, a reunião acontecerá em primeira e única chamada, com início às 15h e término às 18h, desde que estejam presentes, no mínimo, 20 associados, conforme previsto no artigo 22 do Estatuto Social.

O principal item da pauta será a eleição da nova diretoria do CTG para o biênio 2026/2027. As chapas inscritas deverão conter os seguintes cargos: Patrão Honorário, Presidente e Vice, 1º e 2º Tesoureiros, 1º e 2º Secretários, além de três membros efetivos e três suplentes do Conselho Fiscal, e diretores dos departamentos de Esporte, Propaganda, Patrimônio e Jurídico.

De acordo com o edital, a posse da nova diretoria será realizada no dia 1º de janeiro de 2026. Somente poderão votar ou se candidatar os associados que estiverem em dia com suas obrigações cadastrais e sem débitos com a tesouraria, conforme decisão de assembleia de 2018. Também não será permitido que um mesmo sócio concorra por mais de uma chapa.

As chapas interessadas em participar da eleição deverão protocolar a inscrição na secretaria do CTG até o dia 22 de novembro de 2025, conforme o artigo 45 do Estatuto Social.

O edital foi assinado pelo presidente Luciano Amorim, pelo tesoureiro Wolmir Zoche e pela patroa Mireile Soares dos Santos, em 14 de outubro de 2025.