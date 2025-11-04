Deputado Coronel Chrisóstomo destina meio milhão à saúde da mulher em Theobroma

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) confirmou o pagamento de R$ 500 mil ao município de Theobroma.

O recurso, que já está na conta da prefeitura, será usado para ampliar o atendimento de consultas especializadas, com foco nas mulheres do município.

Em mensagem à população, o parlamentar lembrou que já havia enviado quase dois milhões de reais para a reconstrução do hospital local e que agora reforça o apoio à saúde. “Acabei de mandar mais meio milhão de reais para consultas especializadas. Esse dinheiro já está na conta, é para atender as mulheres de Theobroma, que me pediram esse apoio em uma grande reunião”, afirmou Chrisóstomo.

Ao todo, o deputado já destinou R$ 3.076.000,00 para Theobroma, sendo R$ 2.675.000,00 para a saúde, R$ 150.000,00 para infraestrutura, R$ 151.000,00 para agricultura e R$ 100.000,00 para outras áreas.

O deputado reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de Theobroma e destaca que ainda há muito mais por vir em benefícios para o município e para o povo rondoniense.