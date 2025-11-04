Discussão entre irmãos por cuidados de mãe idosa termina em lesão corporal em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 4 de novembro de 2025, por volta das 9h, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal na Avenida Armênio Gasparian, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.
No local, os policiais entraram em contato com as partes envolvidas, identificadas pelas iniciais M.Z.A., vítima, e J.T.S., apontado como autor do fato. Ambos são filhos da idosa A.S.S., de mais de 90 anos, residente no endereço onde ocorreu o incidente.
De acordo com o relato da vítima, ela foi à casa da mãe para tratar de assuntos relacionados aos cuidados da idosa, mas não concordou com a forma como o irmão vinha conduzindo essa responsabilidade.
O desentendimento evoluiu para uma discussão acalorada, momento em que J.T.S., teria ordenado que ela deixasse a residência.
Ainda segundo M.Z.A., ao sair pelo portão, o irmão a empurrou, fazendo com que perdesse o equilíbrio, escorregasse e caísse sobre o gramado, sofrendo escoriações na mão direita e no joelho esquerdo.
O acusado, por sua vez, negou ter empurrado a irmã, afirmando que apenas pediu que ela se retirasse do local e que a queda teria ocorrido de forma acidental, sem qualquer agressão.
Após os relatos, J.T.S., foi informado sobre as disposições legais e aceitou assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer à audiência designada.
A guarnição orientou as partes quanto aos trâmites legais e registrou a ocorrência, que será encaminhada ao Ministério Público e ao Juizado competente para as devidas providências.