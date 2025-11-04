Eyder Brasil concede Medalha do Mérito Legislativo ao Iperon

O deputado estadual Eyder Brasil concedeu ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) a Medalha do Mérito Legislativo, em solenidade no plenário da Assembleia Legislativa, em Porto Velho. A homenagem reconhece os avanços e a atuação estratégica do órgão na garantia da segurança previdenciária do funcionalismo estadual.

Nos últimos anos, o Instituto implementou ações voltadas à modernização administrativa, ampliação da transparência, inovação tecnológica e fortalecimento da governança. Como resultado, o instituto se consolidou como referência nacional, atendendo atualmente mais de 29 mil servidores ativos, 10,5 mil aposentados e 2,9 mil pensionistas, com o apoio de aproximadamente 300 servidores e estagiários.

“Hoje o Iperon vive uma nova era, com profissionais comprometidos em proteger a previdência do nosso estado. Temos evoluído muito e seguirei ao lado dessa causa, defendendo o PCCR, lutando pela inclusão de auxílio-alimentação e por avanços que beneficiem todos os servidores. Segurança previdenciária é uma missão que levamos a sério”, destacou o parlamentar.

O presidente do Iperon, Thiago Cordeiro, agradeceu a homenagem e enfatizou o esforço da equipe. “Trabalhamos com dedicação para oferecer um serviço eficiente, menos burocrático e cada vez mais moderno. Agradeço ao deputado Eyder Brasil por reconhecer esse esforço coletivo e por apoiar nossa missão de transformar a previdência rondoniense em referência para o país”, declarou.