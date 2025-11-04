Homem cai em golpe ao tentar comprar motocicleta anunciada em rede social em Vilhena

Por volta do meio-dia desta terça-feira, 4 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de estelionato na Rua Meriti, no Residencial Solar de Vilhena.

No local, os policiais conversaram com o comunicante, identificado pelas iniciais M., que relatou ter sido vítima de um golpe envolvendo a compra de uma motocicleta.

Segundo ele, ao visualizar um anúncio em uma rede social sobre a venda de uma moto Yamaha YBR, entrou em contato com o suposto vendedor por meio de um número com DDD (66).

A negociação ocorreu pelo aplicativo WhatsApp, e o valor de R$ 1.150,00 foi transferido para uma conta do banco digital Nubank.

Contudo, ao se dirigir ao endereço indicado para buscar o veículo, M., foi recebido por C., que afirmou não estar vendendo a motocicleta e não ter feito qualquer anúncio do bem. Nesse momento, ambos perceberam que haviam sido vítimas de fraude.

Diante da situação, as partes acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local, colheu as informações e orientou quanto às medidas cabíveis, incluindo o registro do boletim de ocorrência e o encaminhamento do caso à Polícia Civil para investigação.

A ocorrência foi registrada para apuração e adoção das providências legais.