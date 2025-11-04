Homem é preso com munição calibre .357 durante abordagem em Colorado

Por volta das 4h da madrugada desta terça-feira, 4 de novembro de 2025, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento pela RO-370, em Colorado do Oeste, quando avistou uma motoneta Honda Biz 125, trafegando sentido ao município de Cabixi.

Na rotatória da Linha 3, a equipe policial deu ordem de parada ao condutor para procedimento de fiscalização de trânsito.

O homem, identificado pelas iniciais W.O.K., demonstrou extremo nervosismo, o que levantou suspeitas de que pudesse estar portando algo ilícito.

Durante busca pessoal, os policiais encontraram no bolso da calça do motociclista uma munição intacta calibre .357, marca CBC. Questionado, o suspeito negou possuir arma de fogo. Buscas foram realizadas na vegetação próxima ao local da abordagem, porém nada foi localizado.

Além disso, W.O.K., não portava documento de identificação nem da motocicleta. Ele informou aos militares que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a motoneta pertence a uma tia.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste para as providências cabíveis. A motoneta foi removida ao pátio da Ciretran local.