Ieda Chaves mobiliza parceiros e voluntários e promove “Coração em Ação” em Itapuã do Oeste

No próximo sábado (8), o município de Itapuã do Oeste receberá a 4ª edição do projeto social “Coração em Ação”, uma iniciativa da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), com o apoio de parceiros e dezenas de voluntários.

O evento tem o propósito de oferecer uma ampla gama de serviços assistenciais gratuitos, buscando atender pessoas em situação de vulnerabilidade social na região.

A ação acontecerá na Escola Sossego da Mamãe, localizada na Rua Airton Senna, 1783 – Centro, das 13h às 17h. O público presente terá acesso a serviços gratuitos nas áreas de: Saúde, Beleza e Bem-estar, Cidadania e Direitos, Cultura, Arte e Recreação.

Ieda Chaves destacou a crucial necessidade de esforços conjuntos para entregar soluções efetivas à população. “Temos ciência de que muitos cidadãos em nosso estado enfrentam realidades que exigem o suporte do Poder Público e, por causa disso, podem ter dificuldades no acesso a serviços essenciais. É por essa razão que estamos mobilizando e articulando a união de órgãos públicos, entidades do setor privado e voluntários, a fim de disponibilizar uma vasta oferta de assistência”.

A parlamentar também frisou a perspectiva de longo alcance da iniciativa, cujo objetivo principal é reforçar o papel ativo dos cidadãos na edificação de uma comunidade mais justa e humana. O projeto visa, assim, fomentar a solidariedade, promover a saúde e garantir o bem-estar geral.

“Consideramos que esta ação social representa um marco significativo na busca por uma sociedade mais justa e equitativa, onde o acesso a oportunidades e serviços seja garantido a todos os cidadãos. Afinal, a união de esforços nos permite gerar um impacto positivo e transformador na vida daqueles que estão em maior vulnerabilidade”, concluiu Ieda Chaves.

Dados

O “Coração em Ação” chega à sua 4ª edição com um histórico de sucesso e impacto social significativo. Desde o seu início, o projeto já atendeu mais de 4 mil pessoas e conta com a mobilização de mais de 300 voluntários, demonstrando a força da solidariedade no estado.

Apoio

Para atender à demanda, o Coração em Ação conta com o apoio do Governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau/RO), Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RO) e Polícia Civil, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO); Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE/RO); Marinha do Brasil; Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon); Associação Luz do Alvorecer; Associação Beneficente Zequinha Araújo (ABZA); Organização Voluntária e Comunitária Ozanéia Monteiro; Faculdade Metropolitana; Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda (Eucatur); Prefeitura de Itapuã do Oeste; Dr. Michel Hosanan (Geriatra) e Dr. Clever Custódio (Ortopedista), entre outros.