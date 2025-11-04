Projeto “Adote um Focinho” realiza 7ª edição e reforça importância da adoção responsável em Porto Velho

O Projeto Adote um Focinho, promovido pelo curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, realizou no dia 1º de novembro a VII Feira de Adoção de Pets, no Skate Parque, em Porto Velho.

O evento reuniu famílias, estudantes e tutores de animais em uma tarde repleta de carinho, conscientização e solidariedade.

Foram disponibilizados 20 pets para adoção, entre cães (filhotes e adultos) e gatos, todos vermifugados, protegidos contra pulgas e carrapatos e preparados para adoção responsável. Além disso, os adotantes receberam carteiras de desconto vitalício oferecidas pela Drogavet, parceira do evento, e brindes de ração.

Durante a feira, também foram aplicadas vacinas antirrábicas em cães e gatos, ampliando o alcance das ações de saúde animal e contribuindo para o controle de zoonoses na capital.

Entre os participantes, a estudante Amanda Safira comemorou a chegada de uma nova companheira:

“Eu fiquei sabendo da feirinha pelo Instagram da faculdade. Me mudei pra cá recentemente e sentia falta de uma companhia, então decidi adotar um animalzinho”, contou Amanda, emocionada.

As moradoras Fernanda e Ana Carolina aproveitaram o evento para vacinar seus pets e destacaram a importância da iniciativa:

“Nós viemos vacinar os bebês hoje. É muito bom ter essa oportunidade perto de casa, ainda mais pra quem tem vários animais. É muito legal ter esse tipo de campanha”, comentaram.

De acordo com a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da FIMCA, Dra. Jéssica Gimaque, o projeto tem como foco promover a conscientização sobre a posse responsável e incentivar a adoção de forma ética e informada:

“O objetivo da feira é levar informação e sensibilizar a população sobre a importância da adoção responsável. Além de proporcionar uma nova chance a esses animais, reforçamos o compromisso da FIMCA com a educação, o bem-estar animal e a saúde pública.”

A VII Feira de Adoção de Pets – Projeto Adote um Focinho integra o calendário de ações de extensão da FIMCA e representa um elo entre o aprendizado acadêmico e o cuidado com a comunidade, reforçando o papel social da Medicina Veterinária na promoção de um mundo mais consciente e acolhedor para todos os seres.