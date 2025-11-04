Recurso do senador Bagattoli viabiliza a compra de camas e colchões hospitalares ao programa “Melhor em Casa”

Buscando dar mais dignidade e conforto aos pacientes que se encontram em casa, o senador Jaime Bagattoli (PL) investiu um recurso para a compra de camas e colchões hospitalares, além de medicamentos e insumos para o programa “Melhor em Casa”, em Vilhena.

Para Bagattoli, a chegada das camas e colchões hospitalares fortalece não só o programa, mas garante também que o paciente tenha melhores condições de seguir o tratamento sem a necessidade de internação.

“Apesar dos cuidados hospitalares, nada substitui o nosso lar. Por isso, garantir melhor condição e conforto ao paciente em casa traz inúmeros benefícios. Com uma cama e um colchão adequado, o paciente tem todas as condições e motivação de seguir o tratamento no seu domicílio. Sem falar que, dessa forma, não comprometemos mais vagas e leitos de internação nos hospitais da cidade”, justificou o senador.

Ao todo, o investimento do parlamentar foi de R$ 150 mil. A entrega dos itens aconteceu nesta terça-feira (4) no município com as presenças do prefeito Flori Cordeiro, do secretário de Saúde, Wagner Borges, da chefe do programa, Geane Alexandria da Silva e demais servidores da saúde em Vilhena.

O programa “Melhor em Casa” é um serviço que oferece cuidados multiprofissionais domiciliar para o tratamento de diversas doenças, prevenção de sequelas e cuidados paliativos.

Voltado para pessoas que não conseguem se deslocar até uma unidade de saúde, o programa oferece um cuidado mais próximo da família, buscando evitar hospitalizações.