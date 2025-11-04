Três homens são presos com drogas na Praça do Geraldão em Vilhena

Na noite de terça-feira, 4 de novembro de 2025, uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar prendeu três homens durante abordagem na Rua 832, próximo ao cruzamento com a Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena. O local, conhecido como “Praça do Geraldão”, é apontado por denúncias como ponto de uso e comércio de drogas.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os policiais realizavam patrulhamento tático quando notaram um grupo de pessoas que, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e comportamento suspeito. Diante da atitude, a guarnição realizou a abordagem dos indivíduos.

Entre os abordados estavam R. V. S. L., conhecido no meio policial, M. A. C. R., monitorado por tornozeleira eletrônica, e D. H. R. S., que afirmou cumprir prisão domiciliar.

Durante a ação, os policiais perceberam que R. V. S. L., tentou esconder um invólucro plástico sob um tijolo. O material continha uma porção de erva prensada aparentando ser maconha, uma anotação com número de Pix e R$ 10 em dinheiro. No mesmo local, também foi encontrada outra embalagem semelhante, escondida sob uma caixa de televisão.

Ao ser questionado, R. V. S. L., permaneceu em silêncio. Já os demais indivíduos admitiram que estavam no local para adquirir e consumir drogas.

Ainda conforme a PM, M. A. C. R., não portava documentos, mas foi identificado pelo número da tornozeleira eletrônica, cujo sinal é monitorado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Apesar de várias tentativas, a equipe não conseguiu contato com os policiais penais de plantão para confirmar o monitoramento. D. H. R. S., também reconheceu estar fora de sua residência em horário indevido, descumprindo a medida judicial.

Diante dos fatos, os três receberam voz de prisão e foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.

>>>Vídeo: