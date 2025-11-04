VÍDEO: vilhenense morre em acidente com carreta próximo a Amparo em SP

O vilhenense Edson Matias morreu na noite de segunda-feira, 3 de novembro de 2025, em um acidente envolvendo uma carreta-tanque nas proximidades da cidade de Amparo, no interior de São Paulo.

De acordo com informações repassadas ao Extra de Rondônia por amigos, Edson conduzia o veículo quando, por motivos ainda desconhecidos, teria perdido o controle e o caminhão acabou tombando.

A vítima ficou gravemente ferida e chegou a ser socorrida com vida a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Embora residisse em Vilhena, o corpo de Edson será transladado para Cacoal, onde moram seus familiares.

