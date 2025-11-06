Homem que levou quatro tiros em barbearia nega envolvimento com facção criminosa de Vilhena

Na manhã de quarta-feira, 5 de outubro, a vítima do atentado a tiros ocorrido no dia 7 de julho de 2025, identificada pelas iniciais M., procurou a redação do Extra de Rondônia para prestar esclarecimentos sobre notícias divulgadas na ocasião do ataque, segundo as quais ele seria integrante de uma facção criminosa (leia mais AQUI e AQUI).

M., negou veementemente qualquer envolvimento com organizações criminosas e afirmou que foi vítima por engano no atentado que quase lhe custou a vida.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o autor do crime foi preso momentos após o ataque, ocorrido em uma barbearia na Avenida Paraná, em Vilhena.

Durante depoimento à polícia, o suspeito declarou ser integrante de uma facção criminosa e afirmou ter recebido ordens para eliminar a suposta vítima pertencente a um grupo rival, que estaria em conflito por territórios na cidade.

No atentado, M., foi atingido por dois disparos no braço esquerdo, um no peito e outro no braço direito. Ele foi socorrido, passou por cirurgia e segue em tratamento médico.

A vítima reafirmou que não possui qualquer ligação com atividades ilícitas e que busca apenas esclarecer os fatos, reforçando sua confiança na Justiça para que a verdade prevaleça.