Em entrevista quente, Flori elogia Léo Moraes, chama Expedito de “cavalo peludo” e diz que Fúria é usado de “fantoche” em RO

Durante entrevista concedida ao Extra de Rondônia na sexta-feira (7), o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, falou abertamente sobre o atual cenário político envolvendo a sucessão ao Governo de Rondônia.

Ao ser questionado sobre nomes cotados e possíveis composições, o gestor destacou o papel de lideranças estaduais e reafirmou sua posição dentro do grupo político ao qual pertence.

Flori elogiou a liderança do prefeito de Porto Velho e presidente estadual do Podemos. “O Léo é uma grande liderança. Respeitamos muito ele. É um cara muito honesto, e temos grande fé nele, agora e no futuro”, afirmou o prefeito.

Ao comentar sobre a vaga de vice e possíveis arranjos políticos para 2026, Flori ressaltou que a decisão será tomada em conjunto pelo Podemos, partido ao qual é filiado. Ele também apontou quem considera, hoje, o nome mais preparado para disputar o Governo de Rondônia. “Vejo como melhor candidato hoje o Fernando Máximo. Esse é o meu candidato”, declarou.

Flori acrescentou, entretanto, que o cenário pode mudar dependendo das definições partidárias. Caso o grupo opte por outra composição e tenha como adversário o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, o prefeito de Vilhena afirmou que estaria disposto a disputar o cargo estadual. “Não sendo o Fernando candidato, e tendo o Fúria como adversário, eu sou candidato até a governador, se for mano a mano com ele”, afirmou.

Por outro lado, à Rádio Planalto, em entrevista ao radialista Roberto di Jorge, Flori complementou esse motivo com mais intensidade: “Não podemos cair na esparrela de retornar as verdadeiras múmias enterradas, os verdadeiros cavalos peludos de Rondônia, com novas roupagens de menino e deixar o Fúria ser governador deste estado. O Expedito Júnior é o cancro que não pode ganhar espaço através de uma figurinha que se diz jovem, mas que na verdade traz um sujeito que é o puro cavalo peludo da política. Não podemos deixar que o grupo que usa de fantoche o prefeito de Cacoal, para se fingir de novinho, venha retornar para querer governar o estado”, disparou.