Menor é apreendido após perseguição policial; dupla é suspeita de tentativa de homicídio e roubo em Vilhena

Na manhã de sábado, 8 de outubro, por volta das 9h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de roubo, posteriormente vinculada a tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menor e tráfico de drogas, na Avenida Vitória Régia, bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais entraram em contato com a vítima, identificada pelas iniciais E., que relatou estar em uma lanchonete consumindo bebida alcoólica quando dois indivíduos chegaram em uma bicicleta elétrica modelo Sousa Bike, de cor preta. A dupla estacionou à beira da via e anunciou o assalto.

Um dos suspeitos empunhava um revólver calibre .38 e apontou a arma para a cabeça da vítima, exigindo a chave de sua motocicleta Honda Biz 110, de cor vermelha. Diante da ameaça, a vítima entregou a chave, e os criminosos fugiram no veículo.

A guarnição iniciou buscas nas imediações e, próximo a um mercado do mesmo bairro, avistou uma motocicleta com as características informadas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em alta velocidade, desrespeitando vias preferenciais e colocando pedestres em risco.

Após acompanhamento tático, os militares conseguiram interceptar o veículo na Rua 1501, bairro Cristo Rei. Na tentativa de escapar, o condutor perdeu o controle da motocicleta, e ambos caíram ao solo, fugindo a pé em direções opostas. Um dos envolvidos, menor de idade, foi alcançado e imobilizado após resistência. Durante a contenção, um policial acabou lesionando o dedo médio da mão direita.

Durante busca pessoal, foi encontrado na cintura do adolescente um revólver calibre .38, com cinco munições deflagradas e uma intacta, porém com espoleta percutida. Questionado, o menor informou que o comparsa seria M.H., morador de uma rua aos fundos do cemitério Cristo Rei, onde, segundo ele, funcionaria um ponto de tráfico de drogas.

Enquanto os policiais ainda realizavam os procedimentos, a Central de Operações recebeu nova solicitação via 190, informando sobre uma tentativa de homicídio na Rua 103-19, bairro Barão do Melgaço III.

No endereço, a vítima W., relatou que dois indivíduos em uma motocicleta Honda Biz vermelha chegaram em sua residência, chamaram-no pelo nome e efetuaram cerca de cinco disparos de arma de fogo. Ele reagiu e conseguiu atingir a mão de um dos agressores, evitando ferimentos fatais, mas foi alvejado por dois projéteis — um no braço e outro na perna esquerda — sendo socorrido ao Hospital Regional.

No local, não foram encontradas cápsulas deflagradas, o que indica o uso de arma de tambor.

Com o menor apreendido, foram encontrados e apreendidos os seguintes itens:

Quatro invólucros contendo substância aparentando ser crack, um revólver calibre .38, marca Rossi, cano longo, com cinco munições deflagradas e uma intacta, dois cartões bancários (Santander e Caixa, este em nome de R.G.S.), um celular marca Infinix, cor cinza, com tela danificada, um canivete inox marca Ferreira, uma motocicleta Honda Biz 110cc, cor vermelha, placa NDM9C03, uma bicicleta elétrica Sousa Bike, cor preta, número de série IL13721, com várias avarias.

Durante entrevista informal, o adolescente confessou que havia furtado a bicicleta elétrica anteriormente e, ao procurar M.H. para adquirir drogas, foi convidado por ele para “executar” a vítima W., que disse não conhecer.

Segundo o depoimento, no trajeto até o bairro Barão do Melgaço III, os dois roubaram a motocicleta utilizada no ataque. Após efetuarem os disparos, tentaram retornar ao Jardim Primavera, quando foram surpreendidos pela viatura, resultando na perseguição, abordagem e apreensão do menor.

Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, junto ao adolescente e à vítima proprietária da motocicleta.

