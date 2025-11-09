Mulher é ferida a golpes de facão pelo marido em Vilhena; caso é investigado como tentativa de feminicídio

No sábado, 8 de outubro, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica com indícios de tentativa de homicídio, em uma residência localizada na Rua H-11, bairro COHAB, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais constataram a veracidade da denúncia, encontrando a vítima com o braço ensanguentado e ferimentos cortantes em ambas as mãos, resultantes da tentativa de se defender de um golpe desferido pelo esposo, que utilizava um facão.

A mulher relatou que o agressor tentou atingi-la na região da cabeça, e que só não foi ferida fatalmente porque colocou as mãos à frente, sofrendo cortes profundos.

O desentendimento teria começado após uma discussão sobre o pagamento de um serviço realizado pelo casal. O autor acusou a vítima de ter recebido o valor via Pix e de não ter repassado a quantia a ele. Durante a briga, o homem exaltou-se, pegou um facão e passou a desferir golpes em direção à cabeça da esposa, demonstrando intenção de matá-la.

No momento da chegada da guarnição, o agressor já havia fugido levando a arma utilizada, tomando rumo ignorado. Diligências foram feitas nas imediações, mas sem êxito até o encerramento da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros Militar compareceu ao local, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Hospital Regional, onde ela recebeu cuidados médicos.

A mulher manifestou desejo de representar criminalmente contra o autor e solicitou a concessão de medida protetiva de urgência, por temer pela própria vida diante da gravidade dos fatos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que investiga o caso como tentativa de feminicídio.