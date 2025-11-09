Mulher é presa por perturbação e por expor criança a ambiente insalubre durante festa em Vilhena

Na madrugada deste domingo, 9 de novembro de 2025, por volta das 3h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego em uma residência, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local os policiais constataram que o aparelho de som estava em volume excessivamente alto, dificultando inclusive o diálogo com a responsável pelo imóvel.

No interior da casa ocorria uma festa com consumo de bebidas alcoólicas, narguilé e cigarros eletrônicos, sendo observado que uma adolescente de 17 anos fazia uso dessas substâncias.

Durante a averiguação, os militares também constataram a presença de uma criança de aproximadamente seis anos em um dos cômodos da residência, o qual estava tomado pela fumaça proveniente do narguilé, configurando exposição da menor a risco à saúde e a ambiente insalubre.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à proprietária do imóvel, que é mãe da adolescente e avó da criança.

A mulher foi conduzida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil. O Conselho Tutelar foi acionado, compareceu ao local e acompanhou o caso, registrando a ocorrência.