Mulher mata marido com golpe de faca após discussão por ciúmes em Vilhena

Na noite de sábado, 8 de outubro de 2025, por volta das 23h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio consumado no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, no local os policiais constataram que um desentendimento verbal entre um casal resultou na morte do marido, identificado como Jeferson Moreira dos Santos, de 31 anos.

De acordo com informações colhidas pela polícia, tanto com a autora quanto com uma testemunha, o crime teria sido motivado por ciúmes.

Durante a discussão, a mulher se apoderou de uma faca do tipo peixeira e desferiu um golpe fatal no tórax da vítima, atingindo o coração. Após ser ferido, o homem ainda correu por alguns metros, mas caiu ao solo logo em seguida.

O Corpo de Bombeiros Militar compareceu ao local e prestou atendimento à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena, porém já chegou à unidade sem vida.

Após o crime, a mulher entrou na viatura do Corpo de Bombeiros, afirmando que acompanharia a vítima ao hospital. Diante da situação, a Polícia Militar foi até o local e prendeu a suspeita, que foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil.

Ela foi apresentada à autoridade policial sem lesões aparentes e em condições físicas normais, permanecendo à disposição da Justiça.