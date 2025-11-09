Vice-diretora do Colégio Militar Dom Pedro II participa de evento que destaca protagonismo feminino em Vilhena

Na sexta-feira, 7 de novembro, o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Vilhena – promoveu mais uma edição do evento “Roda de Conversa”, com o tema “Mulheres que Polinizam Mudanças”.

O evento reuniu mulheres inspiradoras que, com suas trajetórias e experiências, vêm contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento educacional, social e comunitário de Vilhena e região.

As convidadas foram Amanda Areval, Leoni Serpa e Dejane Chauvin, que compartilharam reflexões sobre o papel da mulher como agente transformadora na sociedade, destacando a importância da liderança feminina, da empatia e da coragem em diferentes contextos de atuação.

Em sua fala, Dejane Chauvin, vice-diretora do Colégio Militar Dom Pedro II, destacou a relevância da educação como instrumento de mudança e ressaltou o compromisso das mulheres em promover ambientes mais justos, éticos e acolhedores.

Conforme a organização, o evento reforçou o propósito de valorizar o protagonismo feminino e de incentivar o diálogo sobre igualdade, respeito e colaboração entre as instituições de ensino.

Ao final, o público pôde participar de um momento de interação e troca de experiências, fortalecendo a rede de apoio e inspiração entre mulheres que, com suas ações diárias, “polinizam mudanças” e transformam realidades.