Adolescente é apreendido com droga após perturbação do sossego em residência no bairro 5º BEC em Vilhena

Na tarde de domingo, 9 de novembro de 2025, a Polícia Militar se deslocou até a Rua Natal, no bairro 5º BEC, em Vilhena, para verificar uma possível ocorrência de perturbação do sossego, após solicitação feita por um policial militar que estava de folga.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, o solicitante relatou que vários adolescentes estavam reunidas no interior de uma residência onde mora um adolescente e sua mãe, promovendo gritos e algazarra que incomodavam os vizinhos. A mãe estava no trabalho.

Ao tentar dialogar com os presentes e solicitar que cessassem o barulho, o policial foi surpreendido com a fuga do grupo, que, em meio ao tumulto, arrombou o portão dos fundos da casa para empreender fuga e se esconder.

Durante a correria, alguns indivíduos caíram ao solo. O adolescente morador do local, sofreu uma queda e apresentou ferimento aparente na região do supercílio direito.

Após a dispersão, o sargento que havia solicitado apoio conseguiu conter o menor na via pública e, em seguida, avistou uma sacola contendo substância com características de entorpecente.

Com a chegada da guarnição, o adolescente autorizou a entrada dos policiais, acompanhados do sargento, em sua residência, para realização de buscas.

Durante a varredura no trajeto que dava acesso aos fundos da casa — local por onde o grupo havia fugido —, foi localizada, próxima a uma máquina de lavar roupas, uma porção de substância aparentando ser pasta base de cocaína. O material foi apreendido e pesado, totalizando 11 gramas.

Apenas o menor, que afirmou ser proprietário da residência, foi detido; os demais envolvidos conseguiram fugir, mas alguns já foram identificados.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.