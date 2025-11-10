Facebook Instagram
Adolescente é apreendido com droga após perturbação do sossego em residência no bairro 5º BEC em Vilhena

PM localizou porção de pasta base de cocaína após fuga de grupo que fazia algazarra em imóvel

Na tarde de domingo, 9 de novembro de 2025, a Polícia Militar se deslocou até a Rua Natal, no bairro 5º BEC, em Vilhena, para verificar uma possível ocorrência de perturbação do sossego, após solicitação feita por um policial militar que estava de folga.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, o solicitante relatou que vários adolescentes estavam reunidas no interior de uma residência onde mora um adolescente e sua mãe, promovendo gritos e algazarra que incomodavam os vizinhos. A mãe estava no trabalho.

Ao tentar dialogar com os presentes e solicitar que cessassem o barulho, o policial foi surpreendido com a fuga do grupo, que, em meio ao tumulto, arrombou o portão dos fundos da casa para empreender fuga e se esconder.

Durante a correria, alguns indivíduos caíram ao solo. O adolescente morador do local, sofreu uma queda e apresentou ferimento aparente na região do supercílio direito.

Após a dispersão, o sargento que havia solicitado apoio conseguiu conter o menor na via pública e, em seguida, avistou uma sacola contendo substância com características de entorpecente.

Com a chegada da guarnição, o adolescente autorizou a entrada dos policiais, acompanhados do sargento, em sua residência, para realização de buscas.

Durante a varredura no trajeto que dava acesso aos fundos da casa — local por onde o grupo havia fugido —, foi localizada, próxima a uma máquina de lavar roupas, uma porção de substância aparentando ser pasta base de cocaína. O material foi apreendido e pesado, totalizando 11 gramas.

Apenas o menor, que afirmou ser proprietário da residência, foi detido; os demais envolvidos conseguiram fugir, mas alguns já foram identificados.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

 

