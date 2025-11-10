Ex-morador de Cerejeiras é assassinado em Costa Marques

Na manhã desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível homicídio em uma chácara localizada na Linha 21, km 39, zona rural do município de Costa Marques.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, por volta das 8h, a equipe policial entrou em contato com uma testemunha, que relatou ter encontrado a vítima, identificada como Claudiomar Neves, de 43 anos, já sem vida no quintal da residência onde morava.

A vítima apresentava um ferimento profundo na região do pescoço, possivelmente causado por instrumento perfurocortante, compatível com uma faca.

Segundo o comunicante, no dia anterior a vítima e o possível autor haviam se desentendido verbalmente, travando uma discussão acalorada. Ele informou, no entanto, que não presenciou nenhuma agressão física e não soube precisar o horário exato do crime.

A testemunha relatou ainda que tanto a vítima quanto o suspeito eram recém-chegados à localidade, estando na Linha 21 havia cerca de quatro dias, período em que foram levados por ele para trabalharem em uma chácara sob sua responsabilidade.

O homem afirmou desconhecer as identidades completas de ambos, uma vez que não possuía informações pessoais detalhadas sobre eles. No local também não foram encontrados documentos que pudessem identificá-los oficialmente.

O local foi isolado para os trabalhos da perícia, que realizou os levantamentos técnicos e a coleta de vestígios. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e identificação formal.

Até o momento do registro da ocorrência, o suspeito não havia sido localizado.

A vítima é ex-morador do município de Cerejeiras, onde ainda residem seus familiares. Até a publicação desta matéria, não havia informações se o corpo será transladado para Cerejeiras ou se será velado e sepultado em Costa Marques.