Eyder Brasil realiza 4ª edição do Cidadania no Bairro com mais de mil atendimentos na Escola Ulisses Guimarães

O deputado estadual Eyder Brasil realizou no último sábado a 4ª edição do Cidadania no Bairro – Especial de Fim de Ano, com mais de mil atendimentos à população.

A ação social, promovida em parceria com o Governo de Rondônia, a Prefeitura de Porto Velho e diversas instituições voluntárias, levou serviços gratuitos de saúde, cidadania e assistência às famílias do bairro Jardim Santana e comunidades vizinhas.

Entre os serviços oferecidos estavam emissão de RG, vacinação, testes rápidos, atendimento médico, orientação jurídica, cortes de cabelo, atividades recreativas para crianças e muito mais. A dona de casa Leonora Chaves, moradora da região, foi uma das beneficiadas. “Eu estava esperando há meses para tirar meu RG. Aproveitei para resolver débitos de água e ainda consegui tomar vacina. Foi tudo muito rápido e organizado.”, contou.

“Criamos esse projeto para estar perto das pessoas, ouvindo suas necessidades e oferecendo serviços que realmente fazem diferença na vida das famílias. E ver cada edição crescer é a prova de que estamos no caminho certo”, destacou o parlamentar.

Desde a primeira edição, o Cidadania no Bairro já ultrapassou a marca de cinco mil atendimentos, consolidando-se como uma das maiores iniciativas sociais do mandato de Eyder Brasil.