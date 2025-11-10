Ezequiel Neiva vistoria obras de construção de estacionamento em Colorado do Oeste

A construção de um estacionamento na rua Paulo de Assis Ribeiro, entre as ruas Helicônia e Acácia, em Colorado do Oeste, representa um avanço importante na infraestrutura urbana e na mobilidade da cidade.

Com investimento de R$ 309 mil, o projeto visa a organização do trânsito com a ampliação do número de vagas para veículos, oferecendo mais segurança e conforto a motoristas e pedestres que circulam diariamente por uma das áreas mais movimentadas do município.

A obra também garantirá melhor acesso ao comércio local, além de contribuir para a valorização dos imóveis e do espaço público. A melhoria integra um conjunto de ações que buscam modernizar a malha viária e garantir melhor fluidez no tráfego urbano, atendendo a uma antiga reivindicação de moradores e comerciantes da região.

O investimento foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), a partir de um pedido dos vereadores Fabão (Podemos), Buzanello (PSD)e Gilmar da Obra (PSD).

Durante vistoria às obras, o deputado destacou que projetos como esse têm impacto direto na qualidade de vida da população e no desenvolvimento das cidades. “A estruturação de espaços públicos bem planejados melhora o trânsito, fortalece o comércio e torna o município mais agradável para todos”, afirmou.

Os vereadores autores do pedido também acompanharam a visita e reforçaram a importância da parceria com o parlamentar. Segundo eles, o novo estacionamento era uma demanda antiga da comunidade, que enfrentava falta de vagas e congestionamentos constantes no local. “É uma obra que traz resultado imediato para quem vive e trabalha aqui”, comentaram.

Ezequiel Neiva ressaltou que continuará destinando recursos para obras estruturantes em Colorado do Oeste e em todo o Cone Sul do estado. “Nosso mandato tem o compromisso de investir em ações que transformam o dia a dia das pessoas. Infraestrutura urbana é um pilar fundamental do desenvolvimento regional”, reforçou o deputado.