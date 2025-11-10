Polícia Civil recupera moto furtada e prende suspeito em flagrante em Vilhena

A Polícia Civil de Vilhena recuperou, na manhã desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025, uma motocicleta Honda/NXR 160 Bros furtada durante a noite de domingo (9).

A ação foi conduzida por investigadores da Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos (DERF) e resultou na prisão em flagrante do suspeito pelo crime.

Assim que o proprietário registrou a ocorrência, a equipe da DERF iniciou as diligências. As primeiras informações indicavam que o furto ocorreu durante a madrugada, quando o autor teria aproveitado a pouca movimentação para subtrair o veículo. Os policiais passaram então a mapear possíveis rotas de fuga e locais usados como esconderijo de motocicletas furtadas.

Durante as buscas, os investigadores localizaram a Honda Bros escondida em uma área de mata nas proximidades da cidade, indício de que o suspeito pretendia retornar para buscar o veículo. A área foi monitorada e, pouco tempo depois, o indivíduo foi identificado e preso em flagrante pelos investigadores.

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça. A motocicleta foi recolhida e será devolvida ao proprietário após os procedimentos legais.

A Polícia Civil destacou que a rápida ação evidencia o comprometimento da instituição no combate aos crimes patrimoniais e reforça o trabalho contínuo para garantir a segurança da população de Vilhena.